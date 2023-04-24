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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأربعاء المقبل بمقر النقابة.. جلسة مناقشة مقترحات الصحفيين بالحوار الوطني

صدى البلد

تعقد نقابة الصحفيين، الأربعاء القادم الرابعة عصرًا جلسة مناقشة مقترحات الصحفيين في الحوار الوطني.

ودعاء مجلس نقابة الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في جلسة مناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر بعد غدٍ  الأربعاء 26 أبريل الجاري.
 

واوضح مجلس نقابة الصحفيين، يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في انعقادها الأخير يوم ١٧ مارس الماضي، والتي تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطني.

ويناقش الاجتماع المقترحات التي تم تقديمها من الزملاء للخروج برؤية النقابة في إطار المحاور التالية:

أولًا- محور التشريعات والحريات، ويشمل القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسساتٍ وممارسةً مهنيةً ونقابةً.

ثانيًا- محور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.

ثالثًا- محور الممارسة المهنية، ويشمل المقترحات المتعلقة بإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.

رابعًا- محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل الحلول المقترحة لأزمة صناعة الصحافة.

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