دوري أبطال إفريقيا.. مدافع الأهلي ينافس في جائزة الكاف للأفضل بربع النهائي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وشهدت القائمة تواجد محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي مع ثنائي صن داونز بيتر شالولايل وتيبوهو موكوينا.

وينافس محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي على جائزة أفضل لاعب في الأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تألقه في مباراة الذهاب بالقاهرة التي أقيمت السبت الماضي، وسجل هدف التقدم للأهلي في الرجاء المغربي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية دون رد.



الأهلي ضيفا على الرجاء المغربي

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يوم السبت المقبل ضيفا على الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد مركب محمد الخامس .

وكان النادي الأهلي حقق فوزًا علي الرجاء المغربي بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ونجح مدافع النادي الأهلي في تسجيل هدفه الثانى فى شباك الرجاء المغربي على مدار مواجهات الفريقين السابقة ويصبح الهداف التاريخى للقلعة الحمراء أمام الفريق المغربي.

وسجل محمد عبد المنعم هدفه الأول فى شباك الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا 2021-2022 في لقاء الإياب على ملعب مُركب محمد الخامس حيث تقدم الرجاء مبكرا وأهدر حسين الشحات ركلة جزاء وقبل نهاية الشوط الأول سجل محمد عبد المنعم هدف التعادل كاتبا تأهلا للأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال حيث فاز المارد الأحمر فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أزمة للأهلي فى إياب الرجاء المغربي

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أزمة حقيقية قبل مواجهة الرجاء المغربي بقيادة منذر الكبير فى مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

و‏تكمن الأزمة التى تواجه النادي الأهلى قبل المباراة التي تجمعه بنظيره الرجاء المغربي في عدم تمكن المارد الأحمر من خوض المران الأخير يوم الجمعة المقبل على ملعب المباراة.

يأتي عدم تمكن النادي الأهلي من عدم خوض المران الرئيسي على ملعب مباراة الإياب أمام الرجاء المغربي فى نفس توقيت مباراة الإياب التي تجمع بين فريق الوداد البيضاوي ونظيره سيمبا التنزاني.

الأمر الذي سوف يؤدي الي إصدار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف قرارا بإلغاء مران الأهلي الرئيسي للنادي الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي لإقامة مباراة الوداد وسيمبا فى نفس التوقيت على نفس الملعب.

ويبحث النادي الأهلي تدارك الأزمة والتدريب في فندق الإقامة بالمغرب قبل مواجهة الرجاء المغربي ومخاطبة الكاف بهذا الشأن.

وكان فريق الهلال السوداني واجه نفس الأزمة قبل مواجهة الأهلي فى ختام دور المجموعات ولم يستطع خوض المران الرئيسي على ملعب استاد القاهرة بقرار من الكاف نظرا لإقامة مباراة الزمالك والمريخ السوداني فى نفس التوقيت.