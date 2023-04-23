بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

فجر ‏خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة مفاجأة بشأن تعيين مرتضى منصور مستشارا بنادي الزمالك بعد قرار عزله بحكم صادر أمام القضاء الإداري وتنفيذه من قبل وزارة الشباب والرياضة.

قال خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا يجوز تعيين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول فى أى لجان بالنادى أو العمل بأى شركة تابعة للنادى.

أضاف ‏خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة : اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية التى

تنظم وتحكم العمل داخل نادى الزمالك ولا يوجد بها أى مواد تنظم منح العضوية أو الرئاسة الشرفية ومن يقول عكس ذلك فعليه ذكر رقم المادة باللائحة.

وزارة الرياضة تنفذ قرار عزل رئيس الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارها التنفيذي رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوي أرقام ٧٠٤٥١، ٧٠٤٥٢، ٧٠٤٥٦، ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ ق باعتبار منصب رئيس نادى الزمالك شاغرا.

وكلفت الوزارة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذه، حيث أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارها التنفيذي رقم ٢٣٣ لسنه ٢٠٢٣ بمضمون هذا الحكم، وقامت بإخطار نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذ هذا الحكم، وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة وذلك لأقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب، وذلك لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورته الحالية ٢٠٢١/٢٠٢٥.

وتم توجيه كافة جهات المديرية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات.

تعليق رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك السابق على تنفيذ قرار عزل مرتضى منصور

قال حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك السابق، إن خطوات استعادة النادي الأبيض تجري بطريقة محكمة ومدروسة.

وكتب “لبيب”، عبر حسابه في موقع “فيس بوك”: “الزمالك أولا، إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة، السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية الأفاضل، يطيب لي التأكيد أن خطوات استعادة النادي في الطريق الصحيح ومكانته اللائقة تجري بطريقة محكمة ومدروسة بإذن الله ثم بفضل دعمكم وجهود الشرفاء في ظل وعي وحكمة مؤسسات وقيادة الدولة المصرية”.

وأضاف: “سوف يتم الإعلان عن باقي الخطوات تباعا في حينه، وقريبا نلتقي بإذن الله لنرسم ونحقق لنادينا الحاضر والمستقبل الذي نحلم به، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر”.