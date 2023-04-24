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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الفائز بجائزة “غناء يافعين”: غنيت أمام الرئيس بعد شهرين من التحاقي بالأوبرا

صدى البلد

قال أحمد فايد، الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير “غناء يافعين”، إنّ مشواره بدأ في الخامسة من عمره مع الإذاعة المدرسية، وفي إحدى الحفلات الكبيرة التي شارك فيها جاءته فرصة الالتحاق بدار الأوبرا.

وأضاف "فايد"، خلال حواره على  الفضائية المصرية، "في أول شهرين بدار الأوبرا غنيت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية أكتوبر، ولقيت نفسي كويس والمدرسين كانوا مبسوطين مني، وسافرت إلى المغرب في مهرجان أطفال السلام". 
وتابع: "قدمت في برنامج ذا فويس كيدز، وفي المرحلة الأولى اختارني الـ3 فنانين، ولم يحالفني الحظ بعد ذلك، ولكن التجربة كانت رائعة، ولن أتوقف عند ذلك، وسأقدم في برنامج الدوم".
وأكد "الدكتور محمد عبدالستار بيحفظني الموشحات الصعبة والقصائد، أصعب حاجة بنعرف المطرب منها هي الموشحات، حفظني مولاي للنقشبندي، وعرفت بمسابقة المبدع الصغير عن طريق الأوبرا، وسبق لي أن خسرت مسابقات كثيرة مثل المبدع الصغير والموسيقى العربية، شعرت بالإحباط لكنني كنت مصرا على الاستمرار".

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