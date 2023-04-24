جهود مصرية لتسهيل عمليات إجلاء القادمين من السودان بمعبر أرقين|فيديو

قدمت الدولة المصرية، تسهيلات عديدة عبر معبر أرقين لعودة القادمين من السودان من مختلف الجنسيات.

وجرى التنسيق بين الجانبين المصري والسوداني لتسهيل عمليات الإجلاء، كما تم فتح المعبر من الجانب المصري حتى مع إغلاقه من الجانب السوداني، وفق مواعيد التشغيل المقررة.

ويستقبل المعبر أكثر من 30 حافلة ستدخل إلى الجانب المصري خلال الساعات المقبلة، مع عودة الكثير من الطلاب الدارسين في السودان.

الهلال الأحمر المصري خدمات على مدار الساعة

يقدم الهلال الأحمر المصري خدمات على مدار الساعة، وتمت مضاعفة الأطقم الطبية لتقديم الرعاية اللازمة.

وقدمت الأسر السودانية بمصر، كافة الشكر بعد جهود الدولة المصرية في فتح المعبر على مدار الساعة.