أحمد الرافعي يكشف كواليس مشاركته بمسلسل رسالة الإمام

حل الفنان أحمد الرافعي، ضيفا ببرنامج " واحد من الناس"، والمذاع عبر قناة الحياة مع الإعلامي عمرو الليثي للحديث عن مشاركته في مسلسل رسالة الإمام.

وقال الرفاعي،:" سعدت بالمشاركة في مسلسل رسالة الإمام، مؤكدًا أنه كان يحلم بالمشاركة في عمل درامي تاريخي.

وأضاف،:"فرحت جدا لما اتعرض عليا رسالة الإمام، وده كان حلمي وحلم لمصر كلها عودة الأعمال التاريخية الدينية، وأيضًا عمل باللغة العربية الفصحى وهذا ارتقاء بالمشاهد.

وأكمل:"اللي اختارني المخرج الليث حجو، وتحدثت معه وأخبرته أنني لا أريد أن يكون هناك مواجهة ضد الإمام الشافعي في التمثيل؛ لأنه قيمة كبيرة جدًا عند المصريين، وقال لي أنت هتواجه فنان كبير بحجم خالد النبوي.