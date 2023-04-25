الإصلاح والنهضة: الدولة مهتمة منذ اللحظة الأولى بإجلاء المصريين من السودان

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدولة المصرية مهتمة منذ اللحظة الأولى بإجلاء المصريين، مؤكدا أن الرئيس السيسى يعنيه شأن أبنائه فى كل مكان، وهناك تحرك سريع مهما كانت الظروف التى يعيشون فيها.





وأضاف هشام عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن المتابعة اللحظية للرئيس السيسى للأزمة السودانية والجاليات المصرية تدل على اهتمام الدولة المصرية بأبنائها، مما يجعل نوعا من الامتنان للشعب المصرى والشعور بالثقة فى القيادة على المستوى المادى والإنسانى.



تابع هشام عبد العزيز، الدولة المصرية دائما ما تقول "أنا هنا" فى ظرف صعب جدا فى الجوار وتحركات سريعة ودائما تجدها فى الميعاد واللحظة.