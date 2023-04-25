اليابان تعلن إتمام إجلاء جميع مواطنيها من السودان

أعلن رئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو، صباح اليوم الثلاثاء، عن إتمام إجلاء جميع المواطنين اليابانيين من السودان.

وأرسلت السلطات اليابانية، الاثنين، طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي إلى السودان، في إطار جهودها المستمرة لإجلاء المواطنين اليابانيين منه.

وأوردت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- نقلا عن بالحكومة اليابانية- أن الطائرة ستجري على الأرجح، عدة رحلات؛ لنقل الأشخاص جوا من السودان إلى جيبوتي، حيث تنتظر طائرات أخرى تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية على بعد نحو 1200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة السودانية الخرطوم استعدادا لإجلاء المواطنين اليابانيين.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو- في مؤتمر صحفي بطوكيو- إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين المواطنين اليابانيين وكذلك موظفي السفارة.

يُشار إلى أنه تم نقل بعض اليابانيين في عمليات إجلاء قامت بها حكومات أجنبية.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في وقت سابق اليوم، إن الحكومة تحاول ضمان المرور الآمن للمواطنين اليابانيين إلى خارج السودان.