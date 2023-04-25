أحمد فهمي يكشف موقفا طريفا مع خالد يوسف في تصوير سره الباتع.. فيديو

كشف النجم أحمد فهمي عن موقف طريف له مع المخرج خالد يوسف اثناء تصوير مسلسل سرة الباتع.

وقال أحمد فهمي خلال ندوته في موقع صدى البلد ": كنت بصور مشهد وقولت كل الكلام صح وبعدها استاذ خالد ندالي".

تابع :" انا كنت فاكرة هيشيد بالمشهد ولكن مازحني وقالي أيه القرف ده لانني كنت فاهمه بطريقة تانية ".

احمد فهمي ومسلسل السفاح

يستعد الفنان أحمد فهمي لعرض مسلسل جديد يحمل أسم سفاح الجيزة، وهو عمل عبارة عن مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة.



ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل على منصة شاهد الأصلية، بعد موسم عيد الفطر، حيث أن هذا المسلسل من المسلسلات التى يتم عرضها فى الموسم الدرامي الجديد والذي يبدأ بعد عيد الفطر مباشرة.

وكشف النجم أحمد فهمي سر ابتعاده عن الكوميديا هذا العام ومشاركته في مسلسل سره الباتع.

وقال أحمد فهمي خلال ندوته في موقع صدى البلد :" كنت ساشارك في عمل كوميدي هذا العام ولكن في اخر وقت عرض عليا سره الباتع وقررت ان أخوض الموسم به".

وأضاف: "فيلم العارف كان نقله بالنسبة لي وابتعدت عن الكوميديا وكان نقطة انطلاقة جديدة ليا بعيدا عن الكوميديا".

أحمد فهمي ضيف صدى البلد

حل النجم أحمد فهمي ضيفا على موقع صدى البلد ؛ لتكريمه عن اخر نجاحاته وهو مسلسل سره الباتع الذي خاص به السباق الرمضاني الماضي .