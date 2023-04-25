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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التعليم يتفقد المدارس الرسمية للغات المقرر افتتاحها بمناسبة العيد القومي لسيناء

تفقد المدارس الرسمية
تفقد المدارس الرسمية للغات المقرر افتتاحها في العيد القومي

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، و  فاطمة الزهراء عز الدين محمد مدير عام الإدارة العامة ، المدارس الرسمية والمتميزة للغات بديوان عام الوزارة ،المقرر افتتاحها بمناسبة احتفالا المحافظ بالعي القومي ال٤١، حيث تم   زيارة مدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاته عبدالمقصود الرسمية المتميزة للغات.

 وبدأت الجوله بزيارة مدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية المتميزة للغات ..حيث قدم طلاب المدرسة لوحة فنية رائعة من أطفال رياض الأطفال (الكي جى) بالغات الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية ،ثم فقرة ترحيب أطفال المرحلة الإبتدائية ومقدمي الحفل ، الى جانب فقرات استعراضية باللغة الإنجليزية   وفقرة فنون الكراتية للطالب سيف المصري بالصف الأول الإبتدائي ، و فقرة شعريه وطنية متنوعة للطلاب  ، عمر السيد ،وحلا محمد ،وليلى اسامة، وفرحه أسامة .

 

تكريم الفائزين:

 

كما تم تكريم أطفال المدرسة الفائزين بمسابقه الكى جي ، وحصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة .


ثم انتهت الجولة بزيارة مدرسة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاته عبدالمقصود الرسمية المتميزة للغات ، حيث تم عقد اجتماع موسع على مستوى جميع المدارس الرسمية للغات على مستوى المحافظة ،وذلك بحضور مديري ووكلاء المدارس .
 

ومنح  المهندس  صلاح حمدى رئيس مجلس أمناء وآباء المدارس الرسمية للغات ، فاطمة الزهراء بدرع المدارس الرسمية للغات وذلك تقديراً لجهودها المبذولة للعملية التعليمية بالمحافظة كي تصل المدارس الرسمية للغات لهذا المستوى المشرف.

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سيناء المدارس اللغات العيد القومي

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