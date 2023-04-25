بوصفات سهلة ومكونات في المتناول.. كيف تتخلصين من اسمرار الظهر

غالبًا ما يلاحظ أن الأشخاص يعتنون جيدًا بالأجزاء الأمامية من أجسامهم ، لكنهم ينسون الجزء الخلفي، أبرزها الظهر الذي يتحول إلى اللون الأسود بسبب قلة النظافة أو التعرض المفرط لأشعة الشمس، عندما يحدث هذا ، فإنه يصبح مشكلة ، خاصة بالنسبة للفتيات ، لأن الظهر غير الجذاب يعني عدم القدرة على ارتداء الملابس التي تكشف الظهر بحرية ومع ذلك ، يمكن تجديد بشرة الظهر الداكنة ، وكل ما عليك فعله هو وضع بعض المكونات الممزوجة بعصير الليمون وفقا لما نشره موقع هيلثي .
عصير الصبار والليمون الفرق
- ضعي عصير ليمونتين في وعاء.
- أضف ملعقتين كبيرتين من جل الصبار إليها. إذا كان طازجًا ، فسيكون أفضل.
- امزج كل شيء جيدًا ثم ضعه على الظهر.
- دلكيه بهذا المزيج لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم افركيه باستخدام الليفة.
- اغسل الظهر بالماء الدافئ.
دقيق الذرة
- دقيق الذرة موجود بالتأكيد في كل منزل وهذا الشيء الوحيد الذي سيساعدك على التخلص من سواد الجلد.
- خذ ملعقة كبيرة من دقيق الحمص في وعاء.اعصر عصير ليمونة فيه.
- أضف ملعقتين من اللبن الرائب وملعقة من ماء الورد إليها.
- ضعي المزيج على الظهر وافركيه. بعد ذلك اتركه لمدة 5 دقائق.
- الفرك بيدين مبللتين ، نظف طحين الجرام من الخلف ثم اغسله.
مسحوق العدس
خلطة العدس ، يمكنك تحضيرها في المنزل عن طريق الطحن .
- أضف ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الماسور في وعاء.
- أضف ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون إليه.
- أضف ملعقة صغيرة من الصبار واللبن الرائب.بعد خلط كل شيء جيدًا ، ضعيه على الظهر وافركيه قليلاً.
- اتركي كيس العدس على الظهر حتى يجف تمامًا.
- امسح الظهر بمنشفة مبللة.
دقيق الأرز
- خذ ثلاث ملاعق من دقيق الأرز في وعاء.
- أضف ملعقتين من اللبن الرائب العادي إليه.
- يُسكب عصير ليمونة فوق كليهما ويُمزج جيدًا.
- ضع كيس الأرز على الظهر واتركه لمدة 10 دقائق.
- أثناء الغسيل ، استمر في فرك الظهر بأيدٍ مبللة ثم اغسل الظهر بالكامل بالماء
حذر
- يمكن أن يسبب الليمون تهيج الجلد، إذا شعرت بذلك ، اغسلي ظهرك على الفور.
- إذا كان تسمير الجلد عميقًا جدًا ، فاستشر خبيرًا بدلًا من معالجته بنفسك.
- إذا شعرت بأي مشكلة على الجلد بسبب أي علاج منزلي ، فتوقف عن استخدامه على الفور.
- قم باختبار الرقعة قبل وضع العبوة على الظهر بالكامل.
- يمكن أيضًا أن يكون الظلام أو البقع السوداء على الظهر علامة على حالة طبية ، لذلك قم بزيارة الطبيب.