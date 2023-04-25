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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوصفات سهلة ومكونات في المتناول.. كيف تتخلصين من اسمرار الظهر

كيف تتخلصي من سواد
كيف تتخلصي من سواد الظهر ؟

غالبًا ما يلاحظ أن الأشخاص يعتنون جيدًا بالأجزاء الأمامية من أجسامهم ، لكنهم ينسون الجزء الخلفي، أبرزها الظهر الذي يتحول إلى اللون الأسود بسبب قلة النظافة أو التعرض المفرط لأشعة الشمس، عندما يحدث هذا ، فإنه يصبح مشكلة ، خاصة بالنسبة للفتيات ، لأن الظهر غير الجذاب يعني عدم القدرة على ارتداء الملابس التي تكشف الظهر بحرية ومع ذلك ، يمكن تجديد بشرة الظهر الداكنة ، وكل ما عليك فعله هو وضع بعض المكونات الممزوجة بعصير الليمون وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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عصير الصبار والليمون الفرق

سيظهر عصير الصبار والليمون الفرق
  • ضعي عصير ليمونتين في وعاء.
  • أضف ملعقتين كبيرتين من جل الصبار إليها. إذا كان طازجًا ، فسيكون أفضل.
  • امزج كل شيء جيدًا ثم ضعه على الظهر.
  • دلكيه بهذا المزيج لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم افركيه باستخدام الليفة.
  • اغسل الظهر بالماء الدافئ.

 دقيق الذرة

إذا كان هناك دقيق غرام فما هو التوتر؟
  • دقيق الذرة موجود بالتأكيد في كل منزل وهذا الشيء الوحيد الذي سيساعدك على التخلص من سواد الجلد.
  • خذ ملعقة كبيرة من دقيق الحمص في وعاء.اعصر عصير ليمونة فيه.
  • أضف ملعقتين من اللبن الرائب وملعقة من ماء الورد إليها.
  • ضعي المزيج على الظهر وافركيه. بعد ذلك اتركه لمدة 5 دقائق.
  • الفرك بيدين مبللتين ، نظف طحين الجرام من الخلف ثم اغسله.

مسحوق العدس

مسحوق العدس

خلطة العدس ، يمكنك تحضيرها في المنزل عن طريق الطحن .

  • أضف ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الماسور في وعاء.
  • أضف ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون إليه.
  • أضف ملعقة صغيرة من الصبار واللبن الرائب.بعد خلط كل شيء جيدًا ، ضعيه على الظهر وافركيه قليلاً.
  • اتركي كيس العدس على الظهر حتى يجف تمامًا.
  • امسح الظهر بمنشفة مبللة.

دقيق الأرز 

سيظهر دقيق الأرز العجائب
  • خذ ثلاث ملاعق من دقيق الأرز في وعاء.
  • أضف ملعقتين من اللبن الرائب العادي إليه.
  • يُسكب عصير ليمونة فوق كليهما ويُمزج جيدًا.
  • ضع كيس الأرز على الظهر واتركه لمدة 10 دقائق.
  • أثناء الغسيل ، استمر في فرك الظهر بأيدٍ مبللة ثم اغسل الظهر بالكامل بالماء

حذر

حذر
  • يمكن أن يسبب الليمون تهيج الجلد، إذا شعرت بذلك ، اغسلي ظهرك على الفور.
  • إذا كان تسمير الجلد عميقًا جدًا ، فاستشر خبيرًا بدلًا من معالجته بنفسك.
  • إذا شعرت بأي مشكلة على الجلد بسبب أي علاج منزلي ، فتوقف عن استخدامه على الفور.
  • قم باختبار الرقعة قبل وضع العبوة على الظهر بالكامل.
  • يمكن أيضًا أن يكون الظلام أو البقع السوداء على الظهر علامة على حالة طبية ، لذلك قم بزيارة الطبيب.
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