بوصفات سهلة ومكونات في المتناول.. كيف تتخلصين من اسمرار الظهر

غالبًا ما يلاحظ أن الأشخاص يعتنون جيدًا بالأجزاء الأمامية من أجسامهم ، لكنهم ينسون الجزء الخلفي، أبرزها الظهر الذي يتحول إلى اللون الأسود بسبب قلة النظافة أو التعرض المفرط لأشعة الشمس، عندما يحدث هذا ، فإنه يصبح مشكلة ، خاصة بالنسبة للفتيات ، لأن الظهر غير الجذاب يعني عدم القدرة على ارتداء الملابس التي تكشف الظهر بحرية ومع ذلك ، يمكن تجديد بشرة الظهر الداكنة ، وكل ما عليك فعله هو وضع بعض المكونات الممزوجة بعصير الليمون وفقا لما نشره موقع هيلثي .

عصير الصبار والليمون الفرق

ضعي عصير ليمونتين في وعاء.

أضف ملعقتين كبيرتين من جل الصبار إليها. إذا كان طازجًا ، فسيكون أفضل.

امزج كل شيء جيدًا ثم ضعه على الظهر.

دلكيه بهذا المزيج لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم افركيه باستخدام الليفة.

اغسل الظهر بالماء الدافئ.

دقيق الذرة

دقيق الذرة موجود بالتأكيد في كل منزل وهذا الشيء الوحيد الذي سيساعدك على التخلص من سواد الجلد.

خذ ملعقة كبيرة من دقيق الحمص في وعاء.اعصر عصير ليمونة فيه.

أضف ملعقتين من اللبن الرائب وملعقة من ماء الورد إليها.

ضعي المزيج على الظهر وافركيه. بعد ذلك اتركه لمدة 5 دقائق.

الفرك بيدين مبللتين ، نظف طحين الجرام من الخلف ثم اغسله.

مسحوق العدس

خلطة العدس ، يمكنك تحضيرها في المنزل عن طريق الطحن .

أضف ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الماسور في وعاء.

أضف ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون إليه.

أضف ملعقة صغيرة من الصبار واللبن الرائب.بعد خلط كل شيء جيدًا ، ضعيه على الظهر وافركيه قليلاً.

اتركي كيس العدس على الظهر حتى يجف تمامًا.

امسح الظهر بمنشفة مبللة.

دقيق الأرز

خذ ثلاث ملاعق من دقيق الأرز في وعاء.

أضف ملعقتين من اللبن الرائب العادي إليه.

يُسكب عصير ليمونة فوق كليهما ويُمزج جيدًا.

ضع كيس الأرز على الظهر واتركه لمدة 10 دقائق.

أثناء الغسيل ، استمر في فرك الظهر بأيدٍ مبللة ثم اغسل الظهر بالكامل بالماء

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