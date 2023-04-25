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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذي أوقفته إسرائيل..

إجراء أردني عاجل بشأن النائب عماد العدوان

الأردن - علم
الأردن - علم

أفادت وزارة الخارجية الأردنية بأن  السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في سفارة المملكة ، يقوم بزيارة  النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وكانت وسائل إعلام عربية قد أفادت ، مساء الأحد، إن النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، الموقوف لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية، يخضع للتحقيق من جهاز الأمن العام (الشاباك).

وأشارت تقديرات بنقل النائب في نهاية التحقيق إلى عمان.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا الأحد، أكدت فيه أن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته سلطات الاحتلال الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، أن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أردنية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية تتحقق سلطات الاحتلال مما إذا كان العدوان أقدم في السابق على "تهريب المزيد من الأسلحة"، وعن دوافع عملية التهريب، وزعمت الهيئة: "ربما تكون هذه أكبر عملية تهريب للأسلحة تُنفذ على الإطلاق عند معبر اللنبي".

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تحاول إنهاء التحقيق في أسرع وقت ممكن قبل الدخول في توتر سياسي مع الأردن، وخصوصا بعد التوتر السياسي الذي طبع العلاقة الإسرائيلية الأردنية بعد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمصلين فيه في رمضان، وتحدثت عن وجود تقديرات بنقل النائب في نهاية التحقيق إلى الأردن.

وطالب نواب في البرلمان الأردني، الأحد، بتسليم النائب عماد العدوان إلى الأردن، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وطالب النائب في مجلس النواب الأردني، خليل عطية، بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا، وتأمين الحماية لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه، وبصرف النظر عن السبب، على حد وصف عطية.

وقال، إن العمل على استعادة النائب العدوان واجب، على أن يحاسب، إن كان قد خالف القانون في وطنه، وبموجب القوانين الأردنية، وحذر من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي.

وذكر عطية أن النظام القانوني الأردني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل.

وقال النائب أندريه مراد الحواري في بيان، إن العدوان يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للأردن، وأشار إلى أن الرواية الإسرائيلية "تتبع نهج الكذب والادعاء والتزوير والتلفيق؛ لمحاولة وضع الأردن السياسي والشعبي في زوايا ضيقة ..." على حد قول الحواري.

أما النائب محمد جميل الظهراوي، فطالب بإعطاء الحرية للنائب العدوان، وأكد النائب بسام الفايز على ضرورة الإفراج عن العدوان بشكل فوري وتسليمه للأردن. 

الخارجية الأردنية: نتابع قضية النائب عماد العدوان بعد إيقافه من السلطات الإسرائيلية

قرار إسرائيلي بمنع النشر في قضية النائب الأردني العدوان

النائب عماد العدوان مجلس النواب الامن العام الشاباك السفير الأردني وزارة الخارجية الأردنية سلطات الاحتلال الإسرائيلي

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