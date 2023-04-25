إهمال والديها ينهي حياة رضيعة سوهاج داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها العام ونصف العام، لا تستطيع التمييز بين ما يضرها وما هو نافعلها، تلهو شأنها شأن أى طفلة في عمرها، لكنها لا تعلم أن نهايتها ستكون داخل منزل والديها بسبب الإهمال.

الطفلة الصغيرة كانت تلعب وتلهو في كل أرجاء المنزل، بعد أن تعلمت أن تتحرك داخل المنزل المتواجد في محافظة سوهاج، وحاولت الطفلة العبث بالأشياء، إلا أن هذه المرة لم تكن مثل كل مرة، فقد كانت المرة الأخيرة لها، بعد أن تسبب إهمال والديها بترك سلك كهربائي خاص بالغسالة عاريا وهي موصلة بالتيار الكهربائي، فما إن لمسته الطفلة حتى لقيت مصرعها في الحال نتيجة هذا الإهمال.

صعق كهربائي

لقيت رضيعة لم تبلغ من عُمرها سوى عام وأربعة أشهر، مصرعها صعقًا بالكهرباء؛ حيث لمست أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية أثناء لهوها بمنزل أسرتها، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول الطفلة “عبير. خ”، تبلغ من العُمر عامًا وأربعة أشهر، وتقيم دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها المدعو “خلف. ا”، 42 سنة، نجار مسلح، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو ابنته المذكورة بالمنزل، لمست أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية؛ ما نتج عنه صعقها ووفاتها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.