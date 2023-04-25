إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بطريق قنا الزراعى

أصيب شخصين، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بطريق مصر - أسوان الزراعى بالقرب من نجع العقبية بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع دراجة نارية بنطاق مركز دشنا، نتج عنه إصابة شخصين.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتي اسعاف إلى موقع الحادث، و جرى نقل المصابين إلى مستشفى فاو المؤقت بدشنا ، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى ، قبل أن يتقرر تحويلهما إلى مستشفى قنا الجامعى.

وتبين إصابة محمود محمد عبدالباقي، 32 عاما، مقيم بقرية فاو قبلي، بكسور وكدمات، وعبدالله أسعد جابر عبدالمجيد، مقيم بدشنا، بكسور وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم 8286 ص ب ق مع دراجة نارية في مركز دشنا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.