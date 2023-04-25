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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب طعنا حاول فض مشاجرة في بطنطا

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية

شهدت منطقة السلخانة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، واقعة إصابة شاب في العقد الثالث من العمر، بطعنة نافذة في الرقبة حال تدخله لفض مشاجرة نشبت بين آخرين، كما نقل علي أثرها إلى مستشفي طنطا الجامعي ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد عدة أيام متأثرا بإصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى مأمور قسم شرطة ثان طنطا بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص بمنطقة السلخانة التابعة لدائرة القسم، أصيب خلالها شاب في العقد الثالث من بطعنة نافذة في الرقبة كما نعي أفراد أسرته رحيله المفاجئ.

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كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة شاب يدعي «محمود مصطفي شعبان» ويبلغ من العمر 23 عاماً، ومقيم منطقة السلخانة، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، بطعنة في الرقبة، حال تدخله لفض مشاجرة بين عدة أشخاص.

وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بعد عدة أيام، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظة الغربية الحكومة النيابة العامة المستشفى مستشفى 57357 الغربية مدينة طنطا

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