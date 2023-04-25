تحرير 51 محضرا تموينيا خلال خلال حملات رقابية في ديرمواس بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تكثيف الحملات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، والعمل على توفيرها والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، ان الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على الاسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بدائرة المركز، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن تحرير 51 محضر، منها 45 محضر للمخابز المخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين (نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان ونظافة وعدم اعطاء بون ونظافة).

بالإضافة الى تحرير 6 محاضر للمحال التجارية وذلك لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.