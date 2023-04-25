عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النار مولعة في جسمي.. تفاصيل وفاة عامل في حريق بمصنع زجاج ترك 4 أبناء دون عائل.. صور

أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية شمياطس بمركز الشهداء في محافظة المنوفية عقب وفاة أحد أبناء القرية محمد تمراز في حريق بمصنع زجاج داخل القرية أثناء عمله في شهر رمضان.

 

محمد تمراز أحد أهالي القرية متزوج ولديه 4 أبناء أكبرهم روضة 17 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يعمل في مصنع الزجاج بالقرية منذ عامين.

إصابة الضحية في حريق مصنع زجاج

ويقول شقيقه إنه يوم 27 رمضان نشب حريق في مصنع الزجاج الذي كان يعمل فيه شقيقه حيث انفجرت إسطوانات الغاز وأصيب 4 من العاملين من بينهم شقيقه.

 

وأضاف أن شقيقه أصيب بحروق متفرقة في جميع أنحاء جسده ورفضت مستشفي الشهداء استقباله وتوجهوا به إلي المستشفي التعليمي بمدينة شبين الكوم وتوفي عقب أيام من احتجازه بالعناية المركزة.

رفع أكثر من 74 ألف طن قمامة ونواتج هدم في المنوفية

تحرير 138 محضرا تموينيا خلال يوم واحد في المنوفية

وأشار شقيقه إلى أن المصنع يفتقد جميع وسائل الحماية حيث لا توجد به طفايات حريق وعند نشوب الحريق لم يجدوا ما يطفئوا به الحريق وأمسكت النيران في 4 عمال لدرجة أن أحد العمال ألقى بنفسه في مشروع صرف صحي مقابل للمصنع لإطفاء النيران به.

 

شقيق الضحية: كان يصرخ النار مولعة في جسمي 

وتابع أن شقيقه كان يصرخ من شدة الألم أثناء نقله إلى المستشفى وكان يردد "الحقني يا أخويا النار مولعة في جسمي"، موضحا أنه فوجئ أن شقيقه غير مؤمن عليه في المصنع.

زوجة الضحية تكشف تفاصيل اليوم الأخير 

وأضافت هبة زوجة المجني عليه، أن زوجها كان يعمل بالمصنع منذ عامين لمدة ٨ ساعات يوميا مقابل ٦٠ جنيها يوميا حيث أن لديهم ٤ أولاد أكبرهم روضة من ذوي الاحتياجات الخاصة لا تتحدث ولا تمشي وكان هو عائلهم الوحيد.

فرد أمن يقتل سيدة مسنة داخل منزلها لسرقتها في المنوفية

إعدام 230 كجم لحوم منتهية الصلاحية وتحرير 32 محضرا تموينيا في المنوفية

 

وأشارت إلي أنه يوم الوفاة اخبرت زوجها بأن لا يذهب إلى العمل ويستريح حيث إن كان عمله مجهد له قائلة " قولتله اقعد ريح جسمك العيد باقي عليه يومين بس ما رضيش وقالي هروح علشان جاي لينا مصاريف دروس وامتحانات".

 

وأوضحت أن الحريق ليس الأول بالمصنع فقد نشب حريق من قبل في أول أيام شهر رمضان، مؤكدة أن زوجها جلس بالعناية المركزة ٦ أيام حتي تم إعلان وفاته ثاني أيام العيد وكان يعاني من حروق شديدة في كافة أنحاء جسده.

 

وطالبت الأسرة بحق ابنهم المجني عليه الذي راح ضحية الإهمال وترك ٤ أطفال دون عائل لهم حيث كان مسئولا عن أسرة كبيرة وكان عائلهم الوحيد.

عائلة المجني عليه
عائلة المجني عليه
عائلة المجني عليه
عائلة المجني عليه
عائلة المجني عليه
عائلة المجني عليه
المجني عليه محمد تمراز
المجني عليه محمد تمراز
محافظة المنوفية حريق المنوفية المستشفي التعليمي الشهداء مصنع زجاج شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

بدأ التراجع.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس

موضوعات متعلقة

المنوفية .. مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم أمام قرية طنبشا

لسرقة دبلة وخاتم.. مقتل عجوز على يد موظف أمن في المنوفية

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن حدوث كارثة اقتصادية ومالية

رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء |شاهد

السويد تطرد 5 من موظفي السفارة الروسية لتورطهم في أعمال تجسس

السداد بالدولار.. تفاصيل طرح أراضي جديدة بأنشطة مختلفة

أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة حفل هاني شاكر في البحرين

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن المواعيد الجديدة للدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدر الترند وسعره خيالي.. فوائد جمبري الفراولة

من 901 إلى 926.. تريند الأرقام يثير السخرية عبر السوشيال ميديا..ما قصته؟

تصميم الفراشة المعدل.. نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب في حفل عيد الفطر

بواسطة الخلايا الجذعية.. آنشاء علماء أول قلب نابض خارج جسم الإنسان

فيديو

مفاجأة بشأن توقيع إمام عاشور للأهلي بعد مكالمة أمير توفيق.. نجم الزمالك يعلن الجديد "فيديوجراف"

خناقة شيكابالا وحسام عبد المجيد نجمي الزمالك .. هل تمر مرور الكرام؟|فيديوجراف

التفاصيل الكاملة للتحقيق مع 18 مشجعا أهلاويا بسبب الشغب ومقاومة السلطات

مش مضمونة.. تحذير من انتشار سبائك ذهبية بلدي غير مطابقة للمواصفات بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ