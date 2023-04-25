النار مولعة في جسمي.. تفاصيل وفاة عامل في حريق بمصنع زجاج ترك 4 أبناء دون عائل.. صور

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية شمياطس بمركز الشهداء في محافظة المنوفية عقب وفاة أحد أبناء القرية محمد تمراز في حريق بمصنع زجاج داخل القرية أثناء عمله في شهر رمضان.

محمد تمراز أحد أهالي القرية متزوج ولديه 4 أبناء أكبرهم روضة 17 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يعمل في مصنع الزجاج بالقرية منذ عامين.

إصابة الضحية في حريق مصنع زجاج

ويقول شقيقه إنه يوم 27 رمضان نشب حريق في مصنع الزجاج الذي كان يعمل فيه شقيقه حيث انفجرت إسطوانات الغاز وأصيب 4 من العاملين من بينهم شقيقه.

وأضاف أن شقيقه أصيب بحروق متفرقة في جميع أنحاء جسده ورفضت مستشفي الشهداء استقباله وتوجهوا به إلي المستشفي التعليمي بمدينة شبين الكوم وتوفي عقب أيام من احتجازه بالعناية المركزة.

وأشار شقيقه إلى أن المصنع يفتقد جميع وسائل الحماية حيث لا توجد به طفايات حريق وعند نشوب الحريق لم يجدوا ما يطفئوا به الحريق وأمسكت النيران في 4 عمال لدرجة أن أحد العمال ألقى بنفسه في مشروع صرف صحي مقابل للمصنع لإطفاء النيران به.

شقيق الضحية: كان يصرخ النار مولعة في جسمي

وتابع أن شقيقه كان يصرخ من شدة الألم أثناء نقله إلى المستشفى وكان يردد "الحقني يا أخويا النار مولعة في جسمي"، موضحا أنه فوجئ أن شقيقه غير مؤمن عليه في المصنع.

زوجة الضحية تكشف تفاصيل اليوم الأخير

وأضافت هبة زوجة المجني عليه، أن زوجها كان يعمل بالمصنع منذ عامين لمدة ٨ ساعات يوميا مقابل ٦٠ جنيها يوميا حيث أن لديهم ٤ أولاد أكبرهم روضة من ذوي الاحتياجات الخاصة لا تتحدث ولا تمشي وكان هو عائلهم الوحيد.

وأشارت إلي أنه يوم الوفاة اخبرت زوجها بأن لا يذهب إلى العمل ويستريح حيث إن كان عمله مجهد له قائلة " قولتله اقعد ريح جسمك العيد باقي عليه يومين بس ما رضيش وقالي هروح علشان جاي لينا مصاريف دروس وامتحانات".

وأوضحت أن الحريق ليس الأول بالمصنع فقد نشب حريق من قبل في أول أيام شهر رمضان، مؤكدة أن زوجها جلس بالعناية المركزة ٦ أيام حتي تم إعلان وفاته ثاني أيام العيد وكان يعاني من حروق شديدة في كافة أنحاء جسده.

وطالبت الأسرة بحق ابنهم المجني عليه الذي راح ضحية الإهمال وترك ٤ أطفال دون عائل لهم حيث كان مسئولا عن أسرة كبيرة وكان عائلهم الوحيد.

عائلة المجني عليه

عائلة المجني عليه

عائلة المجني عليه