عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023.. اهتم بمشاريعك

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، لديه القدرة على إظهار العظمة وإظهار النجاح، عندما يسيرون في المجهول يجب أن يثقوا في أن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 25 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

بيتفرجوا على المسرحيات وياكلوا ترمس.. أبراج تفضل قضاء العيد في البيت

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

﻿نظرًا لأن النجوم تحثك على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك والتخلي عن المفاهيم المسبقة، فهذا هو الوقت المثالي لتصبح ضعيفًا ومتابعة المساعي الإبداعية التي تؤدي إلى نمو شخصي ومهني أكبر.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

الانغماس في القيام بشيء لطالما كنت متحمسًا له ، وأن تصبح صادقًا مع هدفك المهني قد يكون خطوة حكيمة تجلب مكافآت بأشكال غير متوقعة. 

‏توقعات برج الدلو صحيا

تذكر أن أخذ إجازة لتغذية نفسك لا يقل أهمية عن المضي قدمًا في طموحاتك، تأكد من أنك تخصص وقتًا للمشي لمسافة طويلة وطعامًا جيدًا وفرصة لاستكشاف طرق الرعاية الذاتية التي تجلب الهدوء والشعور بالبهجة.

توقعات برج الدلو عاطفيا

عندما تظل صادقًا مع نفسك ، تنفتح على علاقة أو تحاول تعميق العلاقة التي لديك ، يمكن أن يجعل الكون جهودك الصادقة ناجحة بشكل خاص.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

للحفاظ على مشاريعك الحالية قيد التشغيل، يقترح الكون تحركًا نحو الدخل السلبي المحتمل أو المساعي الريادية، التي يمكن أن تولد إيرادات على المدى الطويل، التحلي بالصبر والاستراتيجية في تحركاتك يمكن أن يكون مثمرًا.

برج الدلو حظك اليوم توقعات برج الدلو اليوم برج الدلو وحظك اليوم برج الدلو عاطفيا توقعات برج الدلو صحيا توقعات برج الدلو عاطفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

منتشرة على السوشيال.. جمال شعبان يحذر من وصفات بديلة لـ قسطرة القلب

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 : تكيف مع الظروف

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 : مخاطر مالية

برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 : تكوين ثروة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 : إجازة رومانسية

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023: حافظ على راحة بالك

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 : اسعَ لمستقبلك

برج الدلو.. حظك اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 : رحلة مليئة بالفرص

ترشيحاتنا

سحب مُودعوه 100 مليار دولار.. الانهيار يهدّد ثالث بنك أمريكي

بالأسماء.. غياب 6 نجوم عن الأهلي أمام الرجاء المغربي في دوري الأبطال

باخد بسببه حسنات.. نهلة سلامة: تعرضت لهجوم شديد بسبب «حضرة العمدة»|فيديو

تأخير صلاة الوتر لآخر الليل وأداؤها في البيت.. دار الإفتاء ترد

الأهلي يستعير علي زين من دينامو بوخارست الروماني

مواجهة الزمالك والإسماعيلي|تعرف على مواعيد المباريات المؤجلة و3 جولات بالدوري وكأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداد حامل .. جلسة تصوير جديدة لـ جوري بكر | شاهد

تتجاوز 2000 جنيه مصري|سعر صادم لحقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل «جت سليمة»

سبب خطير وراء إطلاق القاتل الصامت على سرطان المبيض.. احذريه

مدفعوش الحساب.. فيديو يوثق طريقة هروب زبائن من مطعم في بريطانيا

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ