الوكالة الأبرز.. قرار بتطوير 3 مناطق عشوائية جديدة داخل القاهرة| تفاصيل

تبذل الدولة جهودا كبيرة، في سبيل خطة التنمية العمرانية التي دشنت منذ تولي الرئيس السيسي، مقاليد الحكم عام 2014، حيث تهدف مصر إلى توفير السكن المخطط والآمن لكل المواطنين، وإزالة المناطق العشوائية والخطرة وغير المخططة، ونقل السكان لمناطق آدمية جديدة ومجتمعات عمرانية بها كافة الخدمات، وفي سبيل ذلك تعمل الدولة على تنفيذ ما يلي:

تطوير كافة المناطق العشوائية وغير المخططة.

وغير المخططة. إزالة كافة المناطق الخطرة وغير الآدمية.

بناء المدن الجديدة والذكية ومدن الجيل الرابع.

3 مناطق جديدة للتطوير بالقاهرة

ومن ضمن المناطق التي تسعى الدولة لتطويرها في محافظة القاهرة، هي المناطق التالية:

منطقة كورنيش النيل بحي الساحل، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 154.5 فدان.

منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 14.62 فدان.

منطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبي، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 1642.75 فدان.

وتأتي خطة التطوير، وفقا لقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذي اتخذ قراره أول فبراير الماضي.

في هذا الصدد، قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن مصر تبدأ مرحلة جديدة من المشروع والمخطط القومي الذي أطلقه الرئيس السيسي، لإعادة تطوير بعض المناطق العشوائية وغير المخططة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، موضحا أن العاصمة شهدت خلال 8 سنوات، مشروعا قوميا، كان حلما في السابق، حيث تم إعادة كتابة شهادة ميلاد لعدد كبير من المناطق العشوائية التى تحمل فى طياتها صفحات من التاريخ العريق للقاهرة.

تطوير منطقة سور مجرى العيون

وأضاف عبد العال، أن أبرز هذه المناطق، هي منطقة سور مجرى العيون، والتي كانت في السابق، أكثر المناطق العشوائية خطورة، رغم وأثريتها، إلا أنها عانت من الإهمال، لذلك كان قرار القيادة السياسية بتطويرها وإزالة كل العشوائيات بها وبناء مناطق سكنية تليق بالشعب المصرى ومبادئ الجمهورية الجديدة من خلق حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يعد من أهم مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم تنفيذها.

منطقة سور مجرى العيون

وأكد محافظ القاهرة، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، تهدف للارتقاء بمستوى أهم المناطق بالقاهرة، تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم.

تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

وسلط محافظ القاهرة الضوء على أحد المشروعات الكبرى، التى شهدتها القاهرة، وهو مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، بعدما كانت تعد من المناطق الأخطر والأكثر عشوائية وعدم تخطيط، رغم عراقتها، نظرا لمجاورتها لمبنى الإذاعة والتليفزيون وهو الأعرق بالشرق الأوسط، لذلك جاء قرار الدولة المصرية بأن يحيا سكان المنطقة، حياة تليق بهم، وتمت إزالة جميع المناطق العشوائية وبناء مناطق سكنية مجهزة وكاملة التشطيب تليق بعراقة مواطن العاصمة.

منطقة مثلث ماسبيرو

تطوير وإحياء بحيرة عين الصيرة

وأشار أيضا إلى مشروع تطوير وإحياء بحيرة عين الصيرة، والتى عانت سنوات من الإهمال، حيث جاءت توجيهات القيادة السياسية بتطوير الطرق الرئيسية حول البحيرة، وإحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحى، مؤكدا أن مراحل المشروع اشتملت ما يلي:

رفع كفاءة وتطهير منطقة البحيرة الكبريتية بمساحة 23 فدانا.

إقامة المناطق الخضراء والمتنزهات بمسطح 13 فدانا.

إقامة أماكن الجلوس والكافيتريات ومطاعم.

بحيرة عين الصيرة

تفاصيل تطوير 3 مناطق جديدة بالقاهرة

أما عن المناطق الجديدة المقرر إدخالها حيز التطوير، فأكد المهندس، خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات في القاهرة، أن كلمة إعادة التخطيط لا يعني الإزالة، خاصة وأن القاهرة مدينة قديمة بها كثافات سكانية كبيرة، مشيرا إلى أن خطط تطوير المناطق الثلاثة كالتالي:

منطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبى

من المقرر إعادة تخطيط منطقة كورنيش المعادي، ودار السلام وأثر النبي، وإعادة تخطيطها، عبر طرق جديدة بها وتطوير شوارع وغيره، بما يعيد لها الشكل الحضارى ويفيد السكان.

منطقة كورنيش الساحل

أوضح شعث، أن مخطط تطوير منطقة كورنيش الساحل، يضم منطقة رمله بولاق وهى من المناطق العشوائية التى كان مقرر إزالتها، وكذلك بها مناطق سيدى فرج وعزبة الصفيح وهى مناطق تم إزالتها وسيتم إعادة استغلالها ضمن إعادة التخطيط، كما سيتم إعادة تخطيط الوكالة والجزء الواقع خلفها وهذا لا يعني إزالتها ولكن كل منطقة ولها دراسة خاصة بها، مشيرا إلى منطقة ميدان رمسيس سيكون إعادة التخطيط بها متعلق بالتخطيط المرورى أكثر.