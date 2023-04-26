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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور روسي يفجر مفاجأة بشأن الهجوم المضاد لـ أوكرانيا

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا

كشف السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن الهجوم المضاد الذي تتحدث عنه أوكرانيا، سيشنّه الغرب عنها.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بوشكوف على "تيليجرام": "الغرب يقوم بمثل هذا الرهان الضخم على ما يسمى بـ" الهجوم المضاد الأوكراني"، وهو أمر واضح تماما. لم يعد هذا هجوما مضادا من أوكرانيا، بل هجوما مضادا من الغرب".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق بأن المسؤولون الأمريكيون يعتبرون أن مسألة تقديم المزيد من الدعم لكييف تعتمد على نجاح الهجوم المضاد.

من جانبها، قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن أوكرانيا ترسل أكبر عدد ممكن من الإشارات الخاطئة فيما يتعلق بمكان وزمان الهجوم المضاد.

وأوضحت “بوليتيكو”، أنه "بينما يقوم كبار المسؤولين الأوكرانيين بتنقيح خططهم ومحاولة إحداث ارتباك من خلال تقنيات الخداع البصري والاتصالات اللاسلكية والنشاط الأرضي وفترات الخمول والبيانات العامة، فإنهم يدركون تمامًا أنهم بحاجة إلى مكاسب جادة على الأرض وأن مصير الحرب قد يكون جيدًا تعتمد على هذا الهجوم المضاد”.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميجال، في أوائل أبريل، إن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، وقال لاحقا إنه سيبدأ "قريبا".

الرئيس الأوكراني شبه جزيرة القرم دونباس واشنطن بوست أوكرانيا

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