أكبر عملية إجلاء.. السعودية تستقبل 1674 شخصًا من السودان| فيديو

وصلت منذ قليل، ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمًا من بورتسودان، والتي كانت تحت حماية القوات البحرية السعودية.

وحسب قناة “الإخبارية”، كانت سفينة الإجلاء “أمانة” تحمل على متنها 1673 شخصًا من 40 جنسية مختلفة.

وذكرت قناة “العربية” أن من الرعايا الذين تم إجلاؤهم 46 أمريكيًا و40 بريطانيًا و 11 ألمانيًا و4 فرنسيين و13 سعوديًا.

كما كان بين ركاب سفينة الإجلاء 560 إندونيسيًا و239 يمنيًا و198 سودانيًا و26 تركيًا.

وبهذا العدد، تعد قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة استقبلت أكبر عملية إجلاء حتى الآن من السودان.

وقالت وزارة الخارجية "استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة، وصل اليوم إلى جدة 13 مواطنًا سعوديًا، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم 1674 شخصًا".

وأوضحت الخارجية جنسياتهم والتي جاءت من "عُمان، سوريا، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، لبنان، مصر، العراق، الأردن، فلسطين، موريتانيا، اليمن، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ألمانيا، المملكة المتحدة، سويسرا، أيرلندا، فرنسا، هولندا، أرمينيا، المجر، السويد، تركيا، أثيوبيا، سيراليون، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، الكونغو، مدغشقر، ساحل العاج وآخرون".

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2148 شخصًا (114 سعوديًا، 2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية).