تامر شلتوت: المداح محطة فارقة في مشواري الفني

حل الفنان والمذيع تامر شلتوت ضيفا على موقع صدى البلد احتفالا بنجاحه فى مسلسل "المداح 3” والذى يشارك به فى المارثون الرمضاني 2023 ،وكشف تامر شلتوت فى حوار خاص لصدى البلد كواليس المسلسل وعن أصعب مشاهده.

وقال تامر شلتوت :" اتحصرت فى أدوار الولد الحبيب فى بدايتي الفنية وحاولت الخروج من هذه المنطقة ، والمداح هو المحطة الفارقة فى مشوارى الفنى".

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.