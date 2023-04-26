عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تواصل تنفيذ أكبر عملية إجلاء من السودان

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن سفينة، تقل 1687 مدنيا، من أكثر من 50 دولة، فروا من العنف في السودان، قد وصلت إلى السعودية، اليوم الأربعاء، في أكبر عملية إجلاء من نوعها تنفذها المملكة حتى الآن.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن المجموعة تم نقلها "من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة"، مؤكدة حرص المملكة على “توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب؛ تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدان هم”. 

السعودية تُجلي 1674

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: “وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 13 مواطناً سعودياً، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 1674 شخصاً من الجنسيات التالية: (عُمان، وسوريا، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وتونس، ولبنان، ومصر، والعراق، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وإيرلندا، وفرنسا، وهولندا، وأرمينيا، والمجر، والسويد، وتركيا، وأثيوبيا، وسيراليون، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، والكونغو، ومدغشقر، وساحل العاج، والصومال، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وملاوي، وكرواتيا، ونيكاراغوا، وليبيريا، وجنوب السودان، وكينيا، وأوغندا، والفلبين، وأفغانستان، والهند، واندونيسيا، وزيمبابوي، وباكستان، وتشاد، وبنغلاديش، والنيجر، وسريلانكا، وتايلند)”.

وأضافت الخارجية السعودية، أنه “تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدان هم”.

وأشارت إلى أنه "وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء لنحو 2148 شخصا (114 مواطنا سعوديا، و2034 شخصا ينتمون لـ 62 جنسية)".

السعودية السودان الولايات المتحدة الخارجية السعودية وزارة الخارجية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعات الأولى لعودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

احذروا 14 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس اليوم

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

فشل الهبوط.. بيان عاجل من الإمارات بعد فقدان المستكشف راشد

55 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء للمستهلك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

امتحانات المصريين في الخارج|قرار عاجل بشأن طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي

كوبري.. تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

تعليق شوبير على تعادل منتخب مصر للشباب أمام موزمبيق في أمم أفريقيا

منتخب الشباب يفقد نقطتين بالتعادل السلبي أمام موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

محمد الباز يدعو المثقفين والمفكرين لتقييم التجربة المصرية بإنصاف |فيديو

مدبولي: إنتاج الغزل والنسيج سيتضاعف 6 مرات عما كان عليه ..فيديو

السفير الروسي: السعودية تبحث عن شركاء جدد بعد التهديدات الأمريكية بإعادة تقييم العلاقات

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

شاهد.. ألمانيا تقدم دبابة ليوبارد-2 لعبة لأوكرانيا.. تفاصيل

تفاصيل 9 ورش بمعرض الكتاب للنهوض بصناعة النشر في ظل التطور الرقمي

ترشيحاتنا

الخارجية السعودية تعلن إجلاء 1687 شخصاً من السودان من 58 جنسية

النقل تدفع بأتوبيسات لنقل المواطنين من محطات مترو حلوان بعد حدوث عطل مفاجئ

هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. في حالة واحدة

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا في الدوري الليلة

في العيد.. إحباط 1187 محاولة للتعدي على الأراضى ورفع 300 ألف طن قمامة

اليوم .. جلسة مناقشة مقترحات الصحفيين في الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الساعات الأولى لعودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على ساندوتش طعمية؟.. خبير تغذية يوضح

أعراض وأسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة |كيفية علاجها

ماذا يفعل فيتامين ج للجسم؟

فيديو

خطر وشيك.. كويكب ضخم يهدد الأرض في هذا الموعد/ فيديو جراف

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ