السعودية تواصل تنفيذ أكبر عملية إجلاء من السودان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن سفينة، تقل 1687 مدنيا، من أكثر من 50 دولة، فروا من العنف في السودان، قد وصلت إلى السعودية، اليوم الأربعاء، في أكبر عملية إجلاء من نوعها تنفذها المملكة حتى الآن.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن المجموعة تم نقلها "من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة"، مؤكدة حرص المملكة على “توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب؛ تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدان هم”.

السعودية تُجلي 1674

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: “وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 13 مواطناً سعودياً، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 1674 شخصاً من الجنسيات التالية: (عُمان، وسوريا، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وتونس، ولبنان، ومصر، والعراق، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وإيرلندا، وفرنسا، وهولندا، وأرمينيا، والمجر، والسويد، وتركيا، وأثيوبيا، وسيراليون، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، والكونغو، ومدغشقر، وساحل العاج، والصومال، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وملاوي، وكرواتيا، ونيكاراغوا، وليبيريا، وجنوب السودان، وكينيا، وأوغندا، والفلبين، وأفغانستان، والهند، واندونيسيا، وزيمبابوي، وباكستان، وتشاد، وبنغلاديش، والنيجر، وسريلانكا، وتايلند)”.

وأضافت الخارجية السعودية، أنه “تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدان هم”.

وأشارت إلى أنه "وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء لنحو 2148 شخصا (114 مواطنا سعوديا، و2034 شخصا ينتمون لـ 62 جنسية)".