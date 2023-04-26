ألمانيا تعلن انتهاء مهمة إجلاء مواطنيها من السودان

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن انتهاء عملية إجلاء رعاياها من السودان بسبب الصراع الدائر بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع، قائلة إن “العملية شملت 700 شخص”.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، إن مهمة إجلاء المواطنين الألمان من السودان البالغ عددهم 700 مواطن، انتهت، وتم نقلهم جميعا.

وكان وزارة الدفاع الألمانية، قد أشارت، أمس الثلاثاء، في بيان لها، إلى أنه سيتم الانتهاء من عمليات إجلاء مواطنينا بـ السودان، الليلة.

وأضاف البيان، ستنطلق الليلة آخر رحلة إجلاء للمواطنين الألمان من السودان إلى الأردن.

ولفت البيان، إلى أن الألمان الذين لا يزالون في السودان، والذين لم يتمكنوا بعد من القدوم إلى المطار؛ سيصطحبهم شركاؤنا الدوليون في رحلات الإجلاء الخاصة بهم، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونوه بيان وزارة الدفاع الألمانية، بأنه حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، قام الجنود بإجلاء نحو 490 شخصا، بينهم 20 أردنيا.