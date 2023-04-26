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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة سقطت من شرفة منزلها في شبرا الخيمة

جثة
جثة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة وفاة فتاة سقطت من شرفة منزلها، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، كما طلبت استدعاء أسرة الفتاة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في وفاتها من عدمه.

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البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية، يفيد ورود  بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من أحد المستشفيات بوصول فتاة جثة هامدة ادعاء السقوط من علو.

وعلي الفور انتقل الى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم، وتبين من الفحص العثور على جثة فتاة تدعي “رباح.م.إ”، 22 عام، وإصابتها بتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي، بالإضافة إلى كسور في مناطق متفرقة من الجسم.

كما كشفت التحريات أن الفتاة سقطت من شرفة منزلها الكائنة بالطابق السادس، وتم نقلها للمستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

القليوبية شبرا الخيمة محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية مدينة شبرا الخيمة انتداب الطب الشرعي

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