بالتوقيت الصيفي.. ننشر مواعيد امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن تطبيق التوقيت الصيفي الجمعة المقبلة لن يؤثر على مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بالمحافظة، والتي تنطلق 8 مايو المقبل للصف الثاني الثانوي العام و7 مايو المقبل للصف الأول الثانوي وفق الجداول المعتمدة والذي سيكون دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة المقبلة حيث تنطلق الامتحانات وفق الجداول الساعة 8.30 صباحا في أيام الامتحانات حتى نهاية المدة المقررة لامتحان كل مادة.



وأوضح بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة القليوبية للمواد التحريرية العام والرياضي والرسمية لغات كالتالي للصف الأول الثانوي :

- الأحد 7 مايو المقبل اللغة العربية والتاريخ

- الثلاثاء 9 مايو المقبل الكيمياء والجغرافيا

- الخميس 11 مايو مايو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحياء

- الأحد 14 مايو المقبل اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء

- الثلاثاء 16 مايو المقبل الرياضيات والفلسفة

علي أن يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.

كما كشف بيان المديرية أن مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة القليوبية للمواد التحريرية كالتالي:

- الاثنين 8 مايو المقبل اللغة العربية

- الأربعاء 10 مايو المقبل تطبيقات الرياضيات والجغرافيا

- السبت 13 مايو المقبل اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء وعلم النفس والاجتماع

- الاثنين 15 مايو المقبل جبر وتفاضل وحساب مثلثات والأحياء والفلسفة

- الأربعاء 17 مايو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ

على أن يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم