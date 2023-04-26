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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم نعرقل الصفقة.. بيان عاجل من روسيا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية

صفقة الحبوب
صفقة الحبوب

قال الممثل الدائم لـ روسيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جينادي جاتيلوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو لم تقيد أبدا تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بشكل مصطنع، وفقا لوكالة الأنباء الروسية.

‏وأضاف جاتيلوف، أن البيانات المتعلقة بالصادرات تظهر أن روسيا، على الرغم من كل الاتهامات الموجهة اليها، لم تعرقل أبدا بشكل مصطنع صادرات الحبوب الاوكرانية عبر البحر الأسود.‏

و‏في 22 يوليو من العالم الماضي، تم توقيع مجموعة من الوثائق حول توريد المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق الدولية في أسطنبول. 

وتمت الموافقة على آلية لتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا، وفي جزء آخر من هذه الاتفاقات يتعلق بالوصول إلى الأسواق العالمية للمواد الغذائية الروسية. 

وقد أشارت السلطات الروسية مرارا وتكرارا إلى حقيقة أن الجزء الثاني من الصفقة لا يتم تنفيذه بالفعل.‏

وتم إبرام الاتفاقيات لمدة 120 يوما وفي نوفمبر 2022، وتم تمديد الصفقة لنفس العدد من الأيام، وفي 18 مارس الماضي، أعلنت روسيا تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط، قائلة إن هذا سيكون وقتا كافيا لتقييم فعالية المذكرة الموقعة مع الأمم المتحدة.‏

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روسيا جينادي جاتيلوف جنيف تصدير الحبوب الأوكرانية البحر الأسود موسكو

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