طريقة عمل الأرز بالبابريكا زى المطاعم الفخمة

يعد الأرز بالبابريكا من الأطباق الجانبية المميزة المقدمة فى أفخم المطاعم لذا ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة تحضيره .



نعرض لكم طريقة عمل الأرز بالبابريكا مثل أفخم المطاعم من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير الأرز بالبابريكا والبصل

2 كوب أرز

2 كوب ماء بصلة مبشورة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود

الارز بالبصل

طريقة عمل الأرز بالبابريكا والبصل:

*في حلة بها زيت على النار قلبى مع الأرز مع البصل حتى يأخذ لون

* أضيفى الملح والبابريكا والفلفل الأسود على الأرز وقلبيهم قليلا ثم ضيفي الماء وقلبى جيدا

*غطي حلة الأرز بالبابريكا جيدا واتركيها على نار هادئة حتى النضج وتقدم ساخنة .