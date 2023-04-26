طريقة عمل الأرز بالبابريكا زى المطاعم الفخمة

يعد الأرز بالبابريكا من الأطباق الجانبية المميزة المقدمة فى أفخم المطاعم لذا ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة تحضيره .
نعرض لكم طريقة عمل الأرز بالبابريكا مثل أفخم المطاعم من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي
مقادير الأرز بالبابريكا والبصل
2 كوب أرز
2 كوب ماء بصلة مبشورة
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة بابريكا
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل الأرز بالبابريكا والبصل:
*في حلة بها زيت على النار قلبى مع الأرز مع البصل حتى يأخذ لون
* أضيفى الملح والبابريكا والفلفل الأسود على الأرز وقلبيهم قليلا ثم ضيفي الماء وقلبى جيدا
*غطي حلة الأرز بالبابريكا جيدا واتركيها على نار هادئة حتى النضج وتقدم ساخنة .