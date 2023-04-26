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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الأرز بالبابريكا زى المطاعم الفخمة

الارز بالبابريكا
الارز بالبابريكا

يعد الأرز بالبابريكا من الأطباق الجانبية المميزة المقدمة فى أفخم المطاعم لذا ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة تحضيره .

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نعرض لكم طريقة عمل الأرز بالبابريكا مثل أفخم المطاعم من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي
مقادير الأرز بالبابريكا والبصل
2 كوب أرز
2 كوب ماء بصلة مبشورة 
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة بابريكا 
ملح

 فلفل أسود

الارز بالبصل
الارز بالبصل

طريقة عمل الأرز بالبابريكا والبصل:
*في حلة بها زيت على النار قلبى مع الأرز مع البصل حتى يأخذ لون 
* أضيفى الملح والبابريكا والفلفل الأسود على الأرز وقلبيهم قليلا ثم ضيفي الماء وقلبى جيدا 

*غطي حلة الأرز بالبابريكا جيدا واتركيها على نار هادئة حتى النضج وتقدم ساخنة .

الأرز بالبابريكا الارز طريقة عمل الأرز بالبابريكا طريقة الأرز بالبابريكا طريقة الأرز بالبابريكا والبصل

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