جهود عربية وإسلامية لـ الالتزام بالهدنة في السودان ووقف فوري لإطلاق النار

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في اتصال هاتفي بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تطورات الأوضاع في السودان.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق بينهما في إطار الجهود الإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمة، وضرورة الالتزام بالهدنة الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار واستئناف مسار العملية السلمية عبر الحوار والتفاوض.

وقال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك استمرارًا لبعض الأعمال العدائية لقوات الدعم السريع في أحياء العاصمة، رغم سريان هدنة الـ72 التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن الجيش نجح في تقييد حركتها في عدة أماكن بالعاصمة، مشيرا إلى أن الجيش السوداني يتعامل باحترافية ويسيطر على نحو 90% من المواقع.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن اندلاع مواجهات بين قوات الجيش السودانى والدعم السريع في منطقة الخرطوم بحري، بعدما حاول عدد من عناصر الميليشيا التسلل إلى بعض المناطق للسيطرة على محطات الوقود، فضلًا عن مواصلة عناصر الميليشيا عمليات تفتيش المركبات والسرقة لعدد من البنوك والمراكز التجارية؛ مشيرا إلى أن الجيش يتعامل بحذر مع العناصر المختبئة بالأحياء السكنية في الخرطوم، وحريص على تجنيب المواطنين خطر المواجهات.

وأوضح أن القوات المسلحة السودانية تسيطر على أكثر من 90% من المواقع، وأن قناصة الميليشيا تستهدف المواطنين والجيش بحي العمارات، منوها إلى أن الخرطوم لا تزال منطقة ملتهبة وتعانى نقصًا بالمواد الغذائية والخدمات، فضلًا عن تقييد حركة المواطنين في أحياء الخرطوم لشعورهم بالخروقات التي قد تحدث خلال الهدنة.