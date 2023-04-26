مهرجان كان في فرنسا مهدد بانقطاع الكهرباء عنه .. تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن احتمالية انقطاع التيار الكهربائي عن مهرجان كان السينمائي في فرنسا في دورته الـ 76.

وأوضح التقرير أن الظلام قد يخيم على مهرجان كان الذي يكون ممتليئا بالنجوم العالميين .

وتابع التقرير أن الاتحاد الوطني للمناجم والطاقة في فرنسا سيبدأ 100 يوم من التحرك والغضب احتجاجا على قانون إصلاح التقاعد.

وأكمل التقرير أنه من المتوقع أن يضرب هذا الاحتجاج صناعة السينما إضافة إلى فعاليات رياضية وثقافية أخرى.

وأبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أسفه لعدم انخراطه بشكل كافي في الدفاع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي لقي معارضة واسعة في فرنسا و اندلعت علي إثره مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين.

وشدد ماكرون على أن الغضب الذي يعبّر عنه الفرنسيون حيال إصلاح نظام التقاعد "لن يحول دون استمراري في التنقل" بين مختلف مناطق الجمهورية.