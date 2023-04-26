عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التصعيد بالضفة والقدس.. لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تبحث مستجدات القضية الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي يترأس لجنة فلسطين

عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعا لها بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، اليوم برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار التحضير للجلسة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والمقررة الأحد المقبل بجامعة الدول العربية.

وتابعت اللجنة مستجدات القضية الفلسطينية خاصة في ظل التصعيد الخطير وغير المسبوق بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة منذ تولي حكومة اليمين المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم مطلع العام الجاري.

وجددت اللجنة دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، وأدانت تصاعد العدوان من قبل المستوطنين الذي يستهدف المدن والمخيمات في الضفة الغربية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وحرق المدن والمنازل.

و أدانت اللجنة بشدة الاقتحامات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس تحت حماية قوات الاحتلال وعدم التزام حكومة الاحتلال المتطرفة بأية تعهدات سابقة للتهدئة وهو ما اعتبرته اللجنة يندرج تحت مسمى تكريس سلطات الاحتلال للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وتهويد مدينة القدس وتعدٍ صارخ على حرية العبادة.

كما أدانت اللجنة اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ونابلس وحوارة والاعتداءات على المواطنين وحرق الممتلكات وسقوط شهداء ومصابين، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

ووجهت اللجنة تحية اكبار وتقدير للشعب العربي والفلسطيني لصموده وكفاحه ونضاله المتواصل لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين .

وأوصت اللجنة برفع مشروع قرار بشأن مستجدات الوضع في فلسطين لاعتماده من جلسة البرلمان العربي يوم الأحد المقبل.

رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي البرلمان العربي اليمين المتطرف جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية الدول العربية الضفة الغربية تهويد مدينة القدس القدس المحتلة حكومة الاحتلال مستجدات القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

مع عودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

55 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

موعد إجازة عيد العمال رسميًا.. وهل يتم ترحيلها للخميس؟

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق: عودة الخدمة بشكل طبيعى بمحطة حلوان وانتظام الحركة بالخط الأول

بعد القرار الجمهوري.. رئيس الوزراء يوجه بضرورة توسع المقاولون العرب لأعمالها خارج البلاد

السير مجدى يعقوب يزور المتحف المصري الكبير .. صور

منظور إنساني.. بسام راضي: مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ رغم الأزمات العالمية

حيلة غير متوقعة تحمى من انخفاض الضغط

النادي محتاج يبيع النجم دا| خالد الغندور: شرط لانضمام إمام عاشور للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف..طريقة عمل كب كيك سهل

سر مرعب لمطعم مشهور .. يقلى البرجر بزيت لم يتغير منذ 100 عام

الأغلى في تاريخ الأهلي|بيراميدز يغري حسين الشحات بهذا المبلغ واللاعب يحسم الأمر

خيانة قادير دوغلو لزوجته الممثلة التركية نسليهان أتاغول.. القصة الكاملة

فيديو

تريند الأرقام من901 إلى 926 يجتاح منصات التواصل.. ما علاقة حمادة هلال؟|فيديوجراف

بركان البحر المتوسط يهدد العالم.. تطورات جديدة

ذهب للشكوى من صوت المؤذن.. أسترالي يعلن إسلامه داخل مسجد

حسين الشحات ويوسف نبيه.. خطة بيراميدز لخطف أقوى صفقتين من الأهلي والزمالك|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ