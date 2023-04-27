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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات جوال Vivo Y55 5G في السعودية

Vivo Y55 5G
Vivo Y55 5G

تقدم شركة "فيفو" الصينية عدد من الجوالات متوسطة المدى بإمكانيات ومزايا جديرة بالإعجاب، منها جوال Y55 الداعم لشبكات الجيل الخامس.

يتوفر جوال  فيفو  واي 55 في المتاجر الرقمية بالمملكة العربية السعودية بسعر 1,031 ريال سعودي مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 6 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم.

مواصفات جوال Vivo Y55 5G

يأتي مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.58 بوصة، تقدم دقة وضوح 1080x2408 بيكسل مع كثافة بيكسلات 401 بيكسل لكل بوصة، ونسبة شاشة إلى هيكل 83.8%.

Vivo Y55 5G

يتم تشغيل الهاتف بواسطة وحدة معالجة مركزية من "ميدياتك" شريحة MT6833 Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي 2.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات Mali-G57 MC2 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي إما 4 أو 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم الجوال بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم Funtouch 12 مع أبعاد ومقاييس طول 164 ملم وعرض 75.9 ملم وسمك 8.3 ملم، ووزن إجمالي 187 كجم.

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يأتي جوال “فيفو” مع إعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل يوجد فلاش ليد مزدوج مع تقنية HDR وتصوير بانورامي، وكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة.

 

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