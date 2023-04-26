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رئيس التحرير
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حوافز للمشاركين بمشروع محو الأمية في جامعة حلوان| وقنديل: نواصل تعظيم الجهود تحقيقًا للتنمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • جامعة حلوان تكشف تفاصيل حوافز تشجيعية للمشاركين بمشروع محو الأمية 
  • رئيس جامعة حلوان : نواصل تعظيم الجهود فى تحرير المواطنين من الأمية تحقيقا للتنمية 
  • السيد قنديل : المشاركة بقضية محو الأمية واجب وطني 

تنظم جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل  رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة حلوان والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا  ، وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للقضاء على الأمية و تحقيقا للتنمية المجتمعية . 


ةصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان  الجامعة تواصل تعظيم جهودها في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها طبقاً لمحاور الخطة المعتمدة للمشروع للعام الجامعي 2022 /2023، والتي من بينها تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع بالكليات المشاركة، والعمل على زيادة فتح فصول محو الأمية لتطوير المناطق العشوائية الأكثر احتياجاً، وتحفيز وتشجيع طلاب الكليات المشاركة في المشروع.

كما أوضح رئيس جامعة حلوان أن المشاركة في مواجهة قضية الأمية في مصر واجب وطني ومسئولية مجتمعية وهو ما يجعل الجامعة تسعى دوما لبذل كافة المجهودات الممكنة للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية في المناطق المحيطة بجامعة حلوان وفي إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030 .
 

كما صرح  الدكتور وليد  السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لخدمة المجتمع أن الجامعة تعمل من خلال كلياتها علي  استمرار جهودها  في خدمة المجتمع والوطن  والتصدي لأخطار الأمية كهدف تنموي تسعى الدولة إلى تحقيقه.

بينما أوضح أحمد عبد الرشيد حسين، منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، لصدى البلد أن الجامعة تستهدف إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية .

وأصدر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان مطوية توعوية بحزمة الحوافز التشجيعية الممنوحة من قبل الجامعة للطلاب والطالبات المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية والتي صدر بشأنها قرارا بالموافقة بمجلس جامعة حلوان في إطار المجهودات المتواصلة لدعم مشاركاتهم المتميزة وتقديرا لدورهم الوطني المشرف في المهمة القومية لتحرير أبناء الوطن من الأمية،  

وكشفت جامعة حلوان ان هذه الحوافز تقدير لمجهودات مشرفة ومتميزة في هذه المهمة القومية  للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية في مصر ، إضافة إلى ما يتم تنميته لديهم من  قيم الولاء والانتماء  ، إلى جانب تنمية مقومات ثقافة التطوع لدى الطلاب والطالبات من أجل خدمة المجتمع والوطن.

وتشمل  الحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب والطالبات المشاركين في المشروع بالكليات الاتي : 

  • - التكريم بحفلات التخرج التي تعقد بالكليات المشاركة في المشروع
  • - تخفيض نسبة (٥٠%) من الرسوم المقررة للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب المغتربين وفقا للوائح والقوانين
  • - أولوية الاشتراك في الرحلات والأنشطة الطلابية الأعلى إقبالا من قبل الطلاب والتي تعقد على مستوى الجامعة مع تخفيض نسبة (٥٠%) من الرسوم المقررة  وفقا للوائح والقوانين
  • - الحصول على إفادة شكر وتقدير من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي هذه الحوافز التشجيعية للطلاب المشاركين بالمشروع القومي لمحو الامية بجامعة حلوان  تيسيرا على الطلاب والطالبات وضمانا لتوفير مسارات للتواصل الفعال عن بعد للرد على جميع  استفسارات وتساؤلات الطلاب حول الحوافز الممنوحة لهم عقب نجاحهم في تحرير المواطنين من الأمية بفصول محو الأمية التي يتعاقدون عليها وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين جامعة  حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار.

ونجح طلاب الجامعة  في محو أمية 15 ألفا و294 مواطنا ومواطنة خلال الفترة الماضية من خلال 10 دورات متتالة بالفصول التى تعافدوا عليها بإدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار في عدد من محافظات الجمهورية، فى  إطار الدور الريادي لمشاركة جامعة حلوان في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، وبروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار للمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠. 

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