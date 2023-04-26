تم تنفيذه باحترافية.. مدحت العدل عن عملة نادرة: سعيد بتقديم دراما صعيدية

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، مؤلف مسلسل عملة نادرة، عن كواليس تأليف المسلسل باللهجة الصعيدية.

وقال مدحت العدل في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة " اليوم " المذاع على قناة " الحياة ": " منتج أي عمل فني او درامي هو أساس العمل وأهم ضلع في العمل ".

وأضاف مدحت العدل:" اكتملت عناصر النضج الفني الإخراجي لدى ماندو العدل من خلال إخراج مسلسل عملة نادرة ".

وتابع مدحت العدل:" لأول مرة أقوم بتقديم دراما صعيدية على مدار تاريخي الفني ".

واكمل مدحت العدل :" فكرة تقديم دراما صعيدية هي فكرة المخرج ماندو العدل وهذا الأمر كان بمثابة تحدي بالنسبة لنا ".

وأعرب مدحت العدل عن سعادته بتأليف مسلسل عملة نادرة وتقديم دراما صعيدية، موضحا أن هذا المسلسل تم صناعته بشكل محترم ومحترف.