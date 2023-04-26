طائرة الزمالك يتوج ببطولة الجمهورية تحت 19 سنة على حساب الأهلي

توج فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 19 عامًا بلقب بطولة الجمهورية للموسم الحالي 2022-2023 بعد فوزه المستحق على نظيره الأهلي 3-0 في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من الدور النهائي لبطولة الجمهورية..

وجاءت نتيجة الأشواط

25/18

25/22

25/22

وحقق الفريق الفوز في الدور النهائي على كل من الزهور ودلفي ومصر للبترول والأهلي.

يذكر أن طائرة الزمالك تحت 19 عاما، توج العام الماضي ببطولة الجمهورية بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.

يقود الفريق

محمد عبدالمنعم مدير فني

وأشرف فتحي إداري

ويرأس عصام معوض قطاع الناشين بنادي الزمالك كما يرأس علاء فهمي قطاع كرة الطائرة بنادي الزمالك.

فيما يشرف أحمد مرتضي منصور علي ألعاب الصالات بنادي الزمالك.