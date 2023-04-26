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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

صدى البلد

دعا المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس اليوم إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأشار حاكم فلوريدا خلال مقابلة مع التفزيون الياباني، أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يطول.

وأكد ديسانتيس، أنه لا نريد أن تكون في وضع مثل فردان الجيوش الفرنسية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى، حيث تكبدت خسائر فادحة، وأنفقت مبالغ ضخمة، وانتهى الأمر بأن تكون نهايتك".

وأضاف، علينا التوصل لحل بشأن وقف إطلاق النار.

وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن الدول الأوروبية يجب أن تكون أكثر نشاطًا في قضية أوكرانيا. مضيفا، أن "هناك أناس يفعلون شيئًا، لكن ألمانيا، لا تفعل شئ".

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وقال الرئيس بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية أولئك الذين تعرضوا للإذلال والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وأضاف بوتين، أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف لضمان أمن روسيا.

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