بمناسبة أعياد تحرير سيناء.. سلسلة من المعارض الفنية بقصر ثقافة العريش

نظم فرع الثقافة محافظة شمال سيناء، عددا من المعارض الفنية بقصر ثقافة العريش، في إطار احتفالات أعياد تحرير سيناء.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لإحداث التنمية الثقافية بسيناء، والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبنائها، من خلال البرامج والمشروعات التي تقدمها الهيئة، ومنها المبادرة الرئاسية "أهل مصر"، والقوافل الثقافية، والمسرح المتنقل، وفعاليات مبادرة "حياة كريمة"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

صنايعية مصر

وقال الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن المعارض هي: معرض ورش صنايعية مصر، ويحتوي على منتجات ومشغولات فنية من الجلد الطبيعي ولوحات فنية عن الفن الشعبي والأفريقي والبدوي.

إلى جانب منتجات ورش كليم، خرز وإكسسوارات، لوحات من الألمنيوم، ومعرض فنون تشكيلية بعنوان "سيناء عروسة بدوية" لفناني شمال سيناء ومجموعة من شباب الفنانين.

ومعرض فني آخر للمنتجات المتميزة المعبرة عن التراث السيناوي نتاج ورش نوادي المرأة وقصر ثقافة العريش، وغيرها من الفعاليات المُقدمة للمرأة السيناوية دعمًا لتمكينها، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية.

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