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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة 23 في قصف روسي بمدينة ميكولاف

صدى البلد

أعلن مسؤولون أوكرانيون، عن مقتل شخصا قتل وأصابة 23 شخصًا ، بينهم طفل ، في هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني ومنازل في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في قناته على تطبيق تليجرام: "قصفت روسيا في وقت متأخر من ليل أمس ميكولايف بأربعة صواريخ كاليبر أُطلقت من البحر الأسود"، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

واضاف "ان الاسلحة عالية الدقة كانت تستهدف منازل خاصة ومبنى تاريخي ومبنى شاهق، وفي الوقت الحالي نعرف قتيل و 23 جريحًا بينهم طفل".

أظهر مقطع فيديو نشره زيلينسكي المباني المتضررة بشدة مع نوافذ محطمة ودخان يتصاعد فوق الأسطح.

وقال حاكم الإقليم فيتالي كيم إن خدمات الطوارئ أخمدت عدة حرائق ناجمة عن حطام الصاروخ وإنها كانت تزيل الأنقاض.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين عمدا في حربها على الأراضي الأوكرانية، الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير البلدات.

وكان عدد سكان ميكولايف ، وهو مركز وميناء لبناء السفن ، حوالي 470 ألف شخص قبل الحرب. عانت المدينة من قصف روسي مكثف طوال الحرب.

صواريخ مقتل شخص أوكرانيا هجوم صاروخي رويترز الاراضى فولوديمير زيلينسكي

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