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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية حول نشأة إسرائيل: أمر يدعو للأسف

أحمد أبوالغيط الأمين
أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انتقاده الشديد للخطاب الذي  أدلت به رئيس المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بخصوص نشأة اسرائيل، معتبراً أن "هذا الخطاب لا يعد فقط مسيئاً للفلسطينيين ولمعاناتهم التاريخية منذ النكبة.. وإنما أيضاً يعكس تماهياً كاملاً مع الرواية الإسرائيلية وهو أمر يدعو للأسف".

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله إن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية المهنئة لإسرائيل تجاهلت، على نحو كاشف، حقيقة الاحتلال وممارساته وسلب حقوق الفلسطينيين، وطردهم من أراضيهم وغيرها من الممارسات المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان التي يحب المسؤولون الأوروبيون دوماً الاشارة اليها في أحاديثهم. 

واعتبر الأمين العام أن مثل تلك المُسارعة بتهنئة إسرائيل بـما يعتبره البعض إنجازاتٍ تخفي إنكاراً للظلم التاريخي الذي لا يزال يتعرض له الشعب الفلسطيني علي يد الاحتلال الإسرائيلي بل ويعكس نظرة دونية لهم تكاد تبرر الاحتلال وتكرس سلب الأرض. 

ونوّه المتحدث الرسمي بأن رئيسة المفوضية تحتاج إلى مُراجعة أمينة لموقفها خاصة وأن خطابها قد خلا من أية إشارة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتسريع خروج الدولة الفلسطينية الي النور مشيراً إلى أن مثل هذه المواقف تُشجع الحكومات الإسرائيلية على التمادي في مواقفها المتعنتة الرافضة لمنطق التسوية السياسية.

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