رسميا.. ماركو رويس يمدد عقده مع دورتموند لمدة موسم إضافي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تمديد عقد ماركو رويس، قائد الفريق، لمدة موسم إضافي.

وقال النادي الألماني في بيان عبر موقعه الرسمي:" مدد ماركو رويس عقده لمدة موسم إضافي ليستمر في صفوف الفريق 2023-2024".

وعلق رويس على تجديد عقده مع دورتموند، حيث قال:" ما زلت أرغب حقا في بذل قصارى جهدي من أجل النادي الذي قضيت معه أكثر من نصف حياتي، لا يوجد شيء أفضل بالنسبة لي من تسجيل الأهداف أمام أفضل المشجعين في العالم في أجمل ملعب في العالم والاحتفال بالانتصارات معا".

أضاف:" لهذا السبب أنا سعيد لأنني مددت عقدي لمدة عام آخر، قلت دائما إنه لا يوجد ناد آخر أفضل اللعب في صفوفه خلال مسيرتي على حساب بوروسيا دورتموند".

أضاف:" الآن ينصب كل تركيزنا على التتويج بلقب الدوري الألماني، والذي يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تحقيقه".

ويتصدر دورتموند ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.