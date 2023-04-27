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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الروسية والإيرانية .. الولايات المتحدة تفرض عقوبات خطيرة على موسكو وطهران

روسيا وإيران
روسيا وإيران

‏فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) والذراع الاستخباراتي للحرس الثوري الإيراني (IRGC)، بالإضافة إلى أربعة من قادة الحرس الثوري الإيراني، لدورهم في ‏‏اعتقال المواطنين الأمريكيين، وفقا لموقع أكسيوس الأمريكي.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار، إن هذه هي الجولة الأولى من عدة جولات من العقوبات التي يتم الإعداد لها لمعاقبة وردع أولئك الذين يحتجزون الأمريكيين كرهائن.

وأضاف المسؤولون أن الآثار العملية لفرض هذه العقوبات على روسيا وإيران غير واضحة لأن المنظمتين تخضعان بالفعل لعقوبات أمريكية.‏

و‏تعتبر هذه أول عقوبات يتم الإعلان عنها بموجب ‏‏أمر تنفيذي‏‏ وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي ‏‏لتوفير أدوات جديدة‏‏ للمساعدة في إعادة الرهائن إلى الوطن. ‏

ومن جانبه، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: ‏‏"نعتقد أنه من المهم أن يتم الإعلان عن الجولة الأولى من العقوبات على وجه التحديد لهذا النوع من السلوك، لأننا قلقون حقا بشأن هذا النوع من السلوك".

‏وأضاف المسؤول أن حزمة العقوبات كانت قيد الإعداد بالفعل قبل اعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان جيرشكوفيتش، بتهمة التجسس في روسيا.

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