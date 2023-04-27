ضمن احتفالات تحرير سيناء.. بانوراما التنمية الرياضية باستاد العريش بمشاركة 2000 شاب

نفذت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، ، بانوراما التنمية الرياضية باستاد العريش الرياضي، بمشاركة 2000 شاب، من أبناء سيناء، وذلك ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء بمحافظة شمال سيناء، لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بجميع مدن المحافظة .





تنمية الشباب:

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية سيناء في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.



وقال، إن الوزارة تعمل على بناء الشباب السيناوي، واكتشاف المواهب المختلفة بينهم وتبنيها، من خلال خطط لتنمية الشباب والنشء والطلائع على المستوى الرياضي والثقافي والاجتماعي وتوعية الشباب وتنمية قدراتهم؛ لتوفير فرص عمل تواكب متغيرات العصر الرقمي والتكنولوجي وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية في المجتمع.

وقد تضمنت فعاليات المهرجان الرياضي ، إطلاق دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية كأول محافظة ينطلق منها الدوري بلعباته الثلاث.



