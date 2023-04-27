أحمد عبدالعزيز: سره الباتع عمل ملحمي ضخم وكنت خايف من الحاج شهاب

حل الفنان أحمد عبد العزيز٫ ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي”٫المُذاع عبر فضائية “دي أم سي”،.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز٫ إن مسلسل سره الباتع عمل ملحمي ضخم٫ لافتا: “سره الباتع مسلسلين في بعض وليس عملا واحدا”.

وأضاف أحمد عبد العزيز٫: “كنت خايف جدا من دور "الحاج شهاب" بسبب تفاصيل الشخصية الكريهة وإن الجمهور يكرهني”٫ موضحا: "كان لدي قلق من تقديم شخصية الحاج شهاب بسبب الصفات الكريهة التي يتصف بها”.

واستطرد الفنان أحمد عبد العزيز٫: “كان فيه شخصية اتعرضت عليا ورفضت تقديمها وكان من الصعب أني أعملها ولو عاد بيا الزمن بردو مش هعملها لأنها كانت على المستوى الأخلاقي لا تليق”.