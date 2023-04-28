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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور بنات شيرين عبد الوهاب على المسرح في حفلها بدبي .. الليلة

شيرين
شيرين

انتهت المطربة شيرين عبد الوهاب من الاستعدادات النهائية لحفلها المنتظر الليلة في دبي بالامارات العربية المتحدة بعمل بروفات مع فرقتها الموسيقية.

وقد علم صدى البلد أن بنات شيرين عبد الوهاب وأفراد من عائلتها سوف يظهرون معها مساء اليوم في حفل يشهد حضور جماهيري كبير برعاية مونتس.

كما تقدم شيرين عبد الوهاب خلال الحفل عددا من الأغنيات التى لم تطرح حتى الآن وقررت الإفراج عنها لأول مرة من دبي.

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أغنيتان جديدتان وصعود بناتها.. مفاجآت شيرين في حفل دبي

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ظروف نفسية وفترة تعافي.. أبرز تصريحات شيرين في أول ظهور إعلامي لها

ونشر موقع et بالعربي لقاء حصري مع الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت من خلاله تحمسها لتقديم هذا الحفل، مؤكدة على تقديمها الكثير من المفاجآت خلال الحفل.

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة على موقع et بالعربي: أخيرا عدت للحياة.. السمكة رجعت البحر واستنى الجديد.

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