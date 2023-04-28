ظهور بنات شيرين عبد الوهاب على المسرح في حفلها بدبي .. الليلة

انتهت المطربة شيرين عبد الوهاب من الاستعدادات النهائية لحفلها المنتظر الليلة في دبي بالامارات العربية المتحدة بعمل بروفات مع فرقتها الموسيقية.

وقد علم صدى البلد أن بنات شيرين عبد الوهاب وأفراد من عائلتها سوف يظهرون معها مساء اليوم في حفل يشهد حضور جماهيري كبير برعاية مونتس.

كما تقدم شيرين عبد الوهاب خلال الحفل عددا من الأغنيات التى لم تطرح حتى الآن وقررت الإفراج عنها لأول مرة من دبي.

ونشر موقع et بالعربي لقاء حصري مع الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت من خلاله تحمسها لتقديم هذا الحفل، مؤكدة على تقديمها الكثير من المفاجآت خلال الحفل.

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة على موقع et بالعربي: أخيرا عدت للحياة.. السمكة رجعت البحر واستنى الجديد.