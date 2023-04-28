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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات.. 35.6 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي في الربع الأول

سوق دبي المالي
سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي، عن نتائجه المالية الموحّدة للربع الأول المنتهي في 31 مارس من العام الحالي 2023، والذي شهد تحقيق صافي أرباح 35.6 مليون درهم، بنسبة ارتفاع 30%، بالمقارنة مع صافي أرباح الفترة المماثلة مع العام الماضي 2022، والتي بلغت 27.5 مليون درهم.


وارتفع إجمالي الإيرادات الموحّدة لسوق دبي المالي بنسبة 13% ليصل إلى 88.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، في مقابل إيرادات بلغت 78.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022.

 

وتوزعت الإيرادات بواقع 47.4 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و41.5 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها، في حين بلغ إجمالي النفقات 53.3 مليون درهم مقابل 51.1 مليون درهم عن الفترة المماثلة من العام الماضي.


وقال هلال سعيد المرّي، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: مع الإعلان عن نتائج سوق دبي المالي للربع الأول من عام 2023، يأتي هذا النجاح في تحقيق نسب نمو مرتفعة في ظل بيئة حافلة بالتحديات، ليؤكد البداية القوية لعملياتنا هذا العام، ويعكس التزامنا الثابت تجاه المستثمرين والمساهمين والعملاء.


وأضاف المرّي: بلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي 19 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 22.8 مليار درهم في الربع المماثل من عام 2022؛ كما سجّل المؤشر العام للسوق ارتفاعًا بنسبة 2.1% وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 2.4% قياسًا إلى مستواها في نهاية عام 2022 لتصل إلى 596 مليار درهم؛ وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم القوي في السوق مستحوذين على نسبة بلغت 56% من قيمة تداولاته خلال الربع الأول، بصافي استثمار بلغت قيمته 636 مليون درهم كمحصلة شراء، في حين بلغت نسبة ملكيتهم 19% من إجمالي القيمة السوقية بنهاية مارس 2023، وفي السياق ذاته، بلغت حصة المؤسسات الاستثمارية 68% من إجمالي قيمة التداول بصافي استثمار قدره 6.5 مليون درهم كمحصلة شراء.

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وأشار هلال سعيد المرّي إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها سوق دبي المالي في الربع الأول من عام 2023، تعكس الجدية والتفاني في العمل من جانب فريقنا، إضافة إلى المرونة التي تتميز بها عملياتنا، ومع مواصلة تركيزنا على تحقيق القيمة المضافة لجميع الأطراف المعنية لدينا على المدى البعيد، نتطلع بثقة إلى مواصلة نموّ أعمالنا على مدار العام.


وأوضح أن سوق دبي المالي اجتذب 14,635 مستثمرًا جديدًا في الربع الأول من هذا العام، وبلغت نسبة المستثمرين الأجانب من بينهم 78%، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 1,185,291 مستثمرًا ينتمون إلى 215 جنسية. وتعكس هذه الأرقام ثقة المشاركين واهتمامهم القوي بالتداول المربح في سوق دبي المالي أو المشاركة في الاكتتابات العامة.

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