دوري أبطال أفريقيا.. رؤوف خليف معلقا على مباراة الأهلي والرجاء المغربي

يحل غدا السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفا على الرجاء المغربي بقيادة منذر الكبير فى مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا علي الرجاء المغربي بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

قناة حصرية ناقلة لمواجهة الأهلي والرجاء المغربي

تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية مباراة الإياب غدا السبت بين النادي الأهلي ونظيره الرجاء المغربي صاحبة الحقوق الحصرية .

ومن المقرر قيام التونسي رؤوف خليف بالتعليق على مباراة الرجاء المغربي والأهلي غداً السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

3 قنوات مجانية لإياب الأهلي والرجاء المغربي

وأعلنت 3 قنوات مجانية عن بث مباراة الإياب بين النادي الأهلي ونظيره الرجاء المغربي عبر شاشاتها

صدى البلد ينشر تردد ال 3 قنوات المجانية المقرر ان تنقل مباراة الإياب بين النادي الأهلي والرجاء المغربي غدا السبت والتي جاءت على النحو التالي:

القناة المغربية الرياضية :

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ : 2/3.



قناة ETV الإثيوبية SD الجديد 2023

اسم القناة: ETV Mezinagna.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

الجودة: SD.



قناة ARENA SPORT:

تردد: 11512.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم الجمعة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف ، وطاقم التحكيم.

وحضر الاجتماع الفني من جانب النادي الأهلي الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف .

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأحمر والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الرجاء المغربي الزي الأبيض كاملًا.