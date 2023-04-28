توريد 1880 طن قمح للشون والصوامع بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٣ ، حيث انتظمت عملية التوريد التى بدأت هذا الشهر وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس بعدد ٩ شونة وصومعة على مستوى المحافظة.

وفى هذا السياق،، فقد بلغت الكمية الموردة بالشون والصوامع ١٨٨٠ طن و ٩٧٠ كيلو من الأقماح حتى أمس الخميس.

وأكدت " محافظ دمياط " مجددًا على المتابعة الدورية لعملية التوريد والتخزين بشكل مستمر ، موجهة تعليماتها إلى مديريتى الزراعة والتموين بتكاتف الجهود وتذليل اى عقبات والتيسير على المزارعين وسرعة سداد مستحقاتهم .

ووصلت المساحة المزروعة من القمح لهذا الموسم بالمحافظة قد بلغت ٣١ فدان و٢ قيراط ، كما تم تنفيذ عدد من الاستعدادات للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة.