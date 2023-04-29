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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب عيار 21 و 18 اليوم السبت 29-4-2023

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 أبريل 2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 3,029 شراء 3,063
عيار 22بيع 2,776 شراء 2,808
عيار 21بيع 2,650 شراء 2,680
عيار 18بيع 2,271 شراء 2,297
عيار 14بيع 1,767 شراء 1,787
عيار 12بيع 1,514 شراء 1,531
الاونصةبيع 94,189 شراء 95,255
الجنيه الذهببيع 21,200 شراء 21,440
الكيلوبيع 3,028,571 شراء 3,062,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,029 شراء 3,063 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,776 شراء 2,808 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,650 شراء 2,680 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,271 شراء 2,297 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,767 شراء 1,787 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,514 شراء 1,531 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 94,189 شراء 95,255 جنيه

الجنيه الذهب بيع 21,200 شراء 21,440 جنيه

الكيلو بيع 3,028,571 شراء 3,062,857 جنيه.

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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