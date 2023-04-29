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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي .. وتغني حبه جنة لحسام حبيب

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

بدأت الفنانة شيرين عب الوهاب حفلها على مسرح الأرينا في دبي، منذ قليل، بصحبة مدير أعمالها إيهاب صالح.

وسقطت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حال تواجدها على المسرح، وقالت معلقة على ذلك: "ما يقع إلا الشاطر.. وهيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت".

إهداء لحسام حبيب.. شيرين تغني حبه جنة في حفل دبي

أشعلت شيرين عبد الوهاب مسرح الارينا في دبي ووجها رسالة لجمهورها قائلة “شوشو رجعت ومش هغتيب عنكم تاني”.

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الشهيرة حبه جنة والتى تم تصويرها برفقة زوجها حسام حبيب. 

للمشاهدة من هنا :

كفاية قلة أدب واقروا لسيدنا النبي .. رسالة مثيرة من حلا شيحة

كتبت الفنانة حلا شيحة تعليقا مثيرا عبر حسابها بتطبيق إنستجرام قائلة :"الحمد لله جمهورى اللي بيحبني وحب الناس نعمة الأيام دي بقي فيه ناس على السوشيال ميديا وهما قليلين ببحبوا ينشروا
طاقتهم السلبية ومنتشرين على مواقع التواصل بكلام ملوش أي أساس ونازلين أحكام وتكهنات وقلة أدب.

وأضافت :"اقروا سيدنا النبي قال ايه عن الغيبة والنميمة وكفاية اللي مش حابب يبقى على صفحتي يطلع منها ويسكت ويخليه في حاله وخلوا ظنونكم دي لنفسكوا".

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سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

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