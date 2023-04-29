قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، جدد عقد لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، حتى عام 2026.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”: “من ضمن الحلول التي طرحها الأهلي للاعب كهربا بشأن غرامة الزمالك هو باقي له سنتين في عقد فهيجدد له سنتين كمان في عقده وتم تنفيذ التعاقد”.

وأضاف: “دا هيساعد كهربا في أزمة غرامة الزمالك، كمان في أخبار جيدة من البرتغال أن نادي أفيش هيقوم بإعادة النشاط الرياضي وهيساهم مع كهربا في غرامة الزمالك”.

تجديد عقد كهربا

واختتم: “وبالتالي مبروك كهربا التجديد والنادي الأهلي تمسكه بمحمود كهربا”.